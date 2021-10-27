شرطة جازان تطيح بمواطن ومخالفَين ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي

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ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على مواطن ومخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والآداب، وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.