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القضاء يوجه ضربة قاصمة لـ«تويتر»

القضاء يوجه ضربة قاصمة لـ«تويتر»
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تواصل- فريق التحرير:

في ضربة قاصمة كلفته ملايين الدولارت، حصل مستثمرون في موقع “تويتر” على تعويضات كبيرة بحكم قضائي بلغت 537 مليون دولار صافي.

وحسب “رويترز” فإنه رغم ارتفاع عائدات الإعلانات بشكل كبير، إلا أن الخسارة التشغيلية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير بلغت 743 مليون دولار، وأسهم في ذلك دفع الشركة أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية الدعوى القضائية .

والدعوى التي رفعها مستثمرون في 2016 تضمنت اتهامات بأن أشخاصا مثل رئيس مجلس إدارة الموقع السابق ديك كوستولو لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التي يملكونها في “تويتر”.

وادعى المستثمرون أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا أسهمهم بأسعار “مضخمة بشكل اصطناعي”.

وتم رفع الدعوى بعد عام على تهاوي قيمة سهم “توتير” مع كشف الشركة عن تباطؤ النمو لديها.

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