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أمراء وكتاب ينددون بتصريحات «قرداحي».. لا أقل من «الإقالة» وإلا فلعبة الاعتذارات لا تجدِ نفعاً

أمراء وكتاب ينددون بتصريحات «قرداحي».. لا أقل من «الإقالة» وإلا فلعبة الاعتذارات لا تجدِ نفعاً
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تواصل – فريق التحرير:

ندد الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة.

وقال الأمير خالد آل سعود، في تغريدة عبر “تويتر”: “لا ننتظر اعتذاراً من لئيم ناكر للمعروف أمثال جورج قرداحي ولا من هو على شاكلته”.

وأضاف الأمير خالد “كل مانرجوه أن يُخلّص الله الشعب اللبناني الشقيق من كُل مسؤولٍ ووزير استعبدهم نصر الشيطان وحزبه الإجرامي البغيض”.

في سياق متصل، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز ردا على تصريحات قرداحي المسيئة: “تصريح ينقصه الموسيقى (المُوَتِّرة) التي أشهرته.. أمّا عن أنك تبحث عن مصلحة لبنان فهذا لا يحتاج لدليل فنحن نرى ما وصل اليه لبنان اقتصاديًّا وتطوره في جميع المجالات سيما الكهرباء وأموال المودعين وهذا يعود لحرص حكومات لبنان( مؤخرًا) ووزرائه أمثالك على مصلحته”.

وقال في تغريدة أخرى موجها حديثه إلى جروج قرداحي: “صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات

1- هل تظننا حمقى؟
2- هل أنت أحمق؟
3- هل تصدق أنك وزير؟
4- هل تعتقد أنك ذكي؟

وأضاف “بإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي”.

بينما قال عبدالعزيز التويجري المدير العام السابق للإيسيسكو “جورج قرداحي ليس الأول ولن يكون الأخير في قائمة الانتهازيين المتلوّنين. لا ألومه لكنني ألوم من جاء به وأكرمه بعدما كشف وجهه الحقيقي. وها هو اليوم ينقلب على عقبيه مرة أخرى”.

وقال الكاتب والإعلامي سلمان الدوسري “جورج قرداحي لم يسئ للمملكة، فهو أقل من ذلك بكثير، لكنه أساء للحكومة التي يمثلها.. الاحتجاج ليس عليه.. بل على حكومته التي سمحته له بالبقاء.. لا يصلح العطار ما أفسده الدهر.. إذا أرادت حكومة ميقاتي الاعتذار فعلاً.. فلا أقل من إقالته.. وإلا فلعبة الكلمات والاعتذارات لا تجدِ نفعاً”.

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