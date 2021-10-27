محل بدولة عربية يسوّق لحوماً فاسدة مضاف إليها مادة لحفظ لحوم البشر

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في واقعة غريبة أقدم محل يسوق لبيع اللحوم بالجزائر، على إضافة مادة لحفظ لحوم البشر إلى أنواع لحوم يقوم بتسويقها للمستهلكين.

وبحسب ما ذكره موقع تلفزيون النهار الجزائري، فقد تمكنت الجهات المسؤولة بمدينة وهران من وضع حد لنشاط محل جزارة.

وأضاف أن المحل يقوم باستعمال مادة حفظ جثث الموتى لحفظ اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة بغرض تسويقها للمستهلكين.

وأوضحت أنه قام بتجهيز لحوم بيضاء وحمراء فاسدة، حيث تم خلطها بمواد كيميائية متمثلة في مادة حفظ جثث البشر.

وقد تم وضع خطة محكمة لمداهمة المحل من طرف أفراد الأمن، حيث تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بفرم اللحوم مع مادة تستخدم في حفظ جثث الموتى.