فوائد مذهلة.. أطعمة يُنصح بها لطلاب المدارس وتحذير للأمهات من هذا الأمر

تواصل- فريق التحرير:

يحرص الآباء والأمهات على العناية الغذائية بأبنائهم خاصة خلال فترة التحصيل الدراسي، من اجل زيادة تركيزهم وسلامتهم صحيًا.

وقد يلجأ البعض إلى ممارسات خاطئة في حق أطفالهن، بإعطائهم مكملات غذائية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية وتتسبب في إصابة الطلاب بأمراض خطيرة، حسبما أكد خبراء تغذية.

وأكدت باحثة مصرية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، على ضرورة استشارة الطبيب وذلك للتعرف على ما يحتاجه جسم الطفل من فيتامينات ومعادن.

وأوضحت خبيرة التغذية أن كل طفل يمثل حالة مختلفة، لافتة إلى أن تشخيص الطفل يختلف حسب مرحلته السنية وما يحتاجه جسده من عناصر غذائية.

وبشكل عام نصح خبراء التغذية الأمهات بمجموعة من الأطعمة والمواد الغذائية التي يمكن أن تساعد الطفل على التركيز والتحصيل الدراسي.

ومن هذه الأطعمة الهامة البيض خلال وجبة الإفطار، والأسماك مرتين في الأسبوع، والمكسرات بكافة أنواعها، والحمص بجميع أنواعه، بالإضافة إلى الزبادي واللبن.