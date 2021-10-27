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لصلاتهم بحزب الله.. كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 رجال أعمال

لصلاتهم بحزب الله.. كوسوفو تفرض عقوبات على شركة و7 رجال أعمال
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تواصل – وكالات:

قررت السلطات في كوسوفو، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بميليشيا حزب الله اللبناني.

وأوضح بيان صادر عن سلطات كوسوفو، إن أصول الأشخاص السبعة وشركة العقارات جُمدت. ولا يستطيع السبعة مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في سبتمبر الماضي فرض عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبناني.

وأفادت الوزارة في بيان بأن الولايات المتحدة، ومن خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، حددت شبكة مالية رئيسية لحزب الله.

وأشار أندريا جاكي مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي”.

وبين أن الولايات المتحدة صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، ومنظمة إرهابية عالمية خاصة في 31 أكتوبر 2001.

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