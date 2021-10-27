وظائف شاغرة للجنسين في «بلدية عنيزة» على بند الأجور

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أعلنت بلدية محافظة عنيزة توفر 10 وظائف (رجال / نساء) على بند الأجور (عقد مؤقت) لمدة 90 يوماً لآداء مهام التشوهات البصرية ومتابعة البلاغات المرصودة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط الوظائف:

1- أن يكون حاصل بحد أدنى على مؤهل دبلوم.

2- إجادة استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع منصات البلاغات الإلكترونية.

3- القدرة على أداء المهام الميدانية لأعمال حصر ومتابعة معالجة التشوه البصري.

4- التفرغ التام لأداء العمل وفق نظام الورديات.

5- يفضّل وجود خبرات سابقة بذات المجال.

6- إرفاق المؤهل الدراسي.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1443/03/25هـ الموافق 2021/10/31م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/03/29هـ الموافق 2021/11/04م، من خلال الرابط التالياضغط هنا