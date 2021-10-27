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حقيقة إغلاق مستشفى وادي الفرع العام بالمدينة

حقيقة إغلاق مستشفى وادي الفرع العام بالمدينة
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تواصل- فريق التحرير:

ردت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، على الأنباء التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق مستشفى وادي الفرع العام.

وقالت المديرية في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه بالإشارة لما تم تداوله بخصوص إغلاق مستشفى وادي الفرع العام، تؤكد صحة المدينة بأنه توجد دراسة تشمل جميع المستشفيات.

وأضافت أن هذه الدراسة موزعة حسب المناطق بهدف إيجاد الطرق الأمثل لاستخدام المرافق الصحية والسعي لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين في أقرب نقطة وبأفضل جودة و ليس هناك خطة لإغلاق أي مستشفى .

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