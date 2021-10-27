الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الزعاق»: القمر يستريح في كل ليلة بمكان تسمى بـ«المنازل»

«الزعاق»: القمر يستريح في كل ليلة بمكان تسمى بـ«المنازل»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الشهور الهجرية هي شهور كونية وليست اصطلاحية كحال غيرها من الشهور الميلادية، أي أن بدايتها ونهايتها وانتصافها تعتمد على ظواهر كونية.

وقال الزعاق “يبدأ الشهر الهجري برؤية الهلال بعد مغيب الشمس في جهة الغرب، وينتصف برؤية البدر بعد مغيب الشمس بالجهة الشرقية، وينتهي برؤية الهلال شرقا قبيل شروق الشمس”.

وتابع د. خالد الزعاق أن “القمر يستريح في كل ليلة بمكان والعرب أسموا هذه الأمكنة بالمنازل، {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ○ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}، موضحا أن عدد هذه المنازل 28 منزلة بعدد الليالي التي نشاهد بها القمر ، فإذا كانت الشهر 29 يوما فإنه يستتر لليلة واحدة، وإذا كانا لشهر 30 يوما  فإنه يستتر لليلتين بإذن الله.

 

 

مواد ذات صلة

«الزعاق» يوضح مواسم البرد الفعلية وأبرز سماتها

«الزعاق» يوضح مواسم البرد الفعلية وأبرز سماتها

«الزعاق»: تغيرات مناخية لم تشهدها المملكة من قبل

«الزعاق»: تغيرات مناخية لم تشهدها المملكة من قبل

أفضل مواسم المملكة.. الزعاق:  «الوسم» يبدأ الثلاثاء ويستمر هذه الفترة

أفضل مواسم المملكة.. الزعاق:  «الوسم» يبدأ الثلاثاء ويستمر هذه الفترة

«الزعاق»: إعصار شاهين تلاشى على نفسه وانتهى

«الزعاق»: إعصار شاهين تلاشى على نفسه وانتهى

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة