مشهد بديع.. «وعول» تتجول بأمان في البر بعد إطلاق سراحها قبل عام

تواصل- فريق التحرير:

نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مشهداً رائعاً لعدد من الوعول التي تتجول بأمان.

وعلق المركز على الصورة التي نشرها على حسابه في تويتر :” مشهد بديع نستحق أن نراه.. وعول أطلقها المركز العام الماضي.. تكيفت مع بيئتها لتكتمل الصورة وتصبح أجمل”.

ويعتبر إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض من إحدى مبادرات المركز لاستعادة النظم الأحيائية وتحقيق استدامتها بالمملكة.