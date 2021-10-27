«الصحة»: 8 أماكن ممنوع التدخين بها.. تعرف عليها وعلى قيمة الغرامة

تواصل- فريق التحرير:

نشرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة، “عش بصحة”، الأماكن الممنوع التدخين فيها والتي يكلف من يخالفها غرامة 200 ريال.

وأشار حساب”عش بصحة” على موقع تويتر في عدة تغريدات، إلى الأضرار الخطيرة التي يسببها التدخين وأثره على المجتمع والبيئة.

وقالت المنصة في التغريدات أن :” التدخين يؤثر بشكل سلبي على المدخن، ومن حوله”، مشيرة إلى أن (من حوله) لا تعني فقط الأشخاص، بل إنّ كل ٣٠٠ سيجارة تُنتج *تَقتُل* شجرة كاملة نتيجة الأسمدة والمبيدات.

وأضافت أن أكثر من 700 مادة سامة و 680 مليون طن من نفايات التبغ سنويًا في العالم”.

واستكملت المنصة :” لذلك .. فالتدخين ممنوع في الأماكن التالية:

المساجد والأماكن المحيطة بها.

الوزارات والهيئات الحكومية.

المؤسسات بجميع مجالاتها.

مواقع إنتاج البترول ومشتقاته.

الأماكن المخصصة للعمل.

أماكن تصنيع وتجهيز المواد الغذائية

المصاعد، المستودعات و وسائل النقل.

الأماكن العامة غير المذكورة سابقًا.

ووجهت رسالة لكل مدخن، قائلة:” ستكون ملتزمًا بالقوانين إن لم تدخن بالأماكن العامة، وستكون ملتزم بقوانين صحتك إن امتنعت”.