سقط في اتجاه القبلة.. وفاة مؤذن مصري أثناء رفعه أذان الفجر

تواصل- فريق التحرير:

كان مؤذناً متطوعاً، اعتاد أن يؤذن لصلاة الفجر، وحثّ الناس على التوجه للمسجد، فأكرمه الله بنهاية سعيدة، حيث كانت آخر كلماته “حي على الصلاة”، وبعدها كتبت نهاية الحاج حسني محمود من محافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

يبلغ الحاج حسني من العمر ٦٦ عاما، حيث توفي أثناء رفع آذان صلاة الفجر، وسقط في اتجاه القبلة.

وكانت حالة من الحزن الممزوج بالفرحة من حسن الخاتمة، قد سادت بين أهالي مركز الباجور عقب مؤذن مسجدهم، الذين وصفوه بحسن الخلق..

ونقلت صحف محلية عن ابنه أن والده كان متطوعا لرفع الأذان يوميا في المسجد القريب من المنزل وكان يخرج يوميا لأداء الصلوات.

وأضاف أنه يوم وفاته خرج متوضئا لصلاة الفجر ورفع الآذان، حيث لاحظ أن الأذان توقف عند”حي علي الصلاة”.

وأوضح نجل المؤذن المتوفي أنه أسرع لمعرفة سبب توقف الأذان ليدخل المسجد ويجد والده قد سقط في اتجاه قبلة المسجد.

وتابع نجله في حديثه عن اللحظات الأخيرة لوالده: تم استدعاء طبيب، والذي أكد أن والده فارق الحياة.