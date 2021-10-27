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سقط في اتجاه القبلة.. وفاة مؤذن مصري أثناء رفعه أذان الفجر

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة مؤذن مصري أثناء رفعه أذان الفجر
صورة إرشيفية
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تواصل- فريق التحرير:

كان مؤذناً متطوعاً، اعتاد أن يؤذن لصلاة الفجر، وحثّ الناس على التوجه للمسجد، فأكرمه الله بنهاية سعيدة، حيث كانت آخر كلماته “حي على الصلاة”، وبعدها كتبت نهاية الحاج حسني محمود من محافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

يبلغ الحاج حسني من العمر ٦٦ عاما، حيث توفي أثناء رفع آذان صلاة الفجر، وسقط في اتجاه القبلة.

وكانت حالة من الحزن الممزوج بالفرحة من حسن الخاتمة،  قد سادت بين أهالي مركز الباجور عقب مؤذن مسجدهم، الذين وصفوه بحسن الخلق..

ونقلت صحف محلية عن ابنه أن والده كان متطوعا لرفع الأذان يوميا في المسجد القريب من المنزل وكان يخرج يوميا لأداء الصلوات.

وأضاف أنه يوم وفاته خرج متوضئا لصلاة الفجر ورفع الآذان، حيث لاحظ أن الأذان توقف عند”حي علي الصلاة”.

وأوضح نجل المؤذن المتوفي أنه أسرع لمعرفة سبب توقف الأذان ليدخل المسجد ويجد والده قد سقط في اتجاه قبلة المسجد.

وتابع نجله في حديثه عن اللحظات الأخيرة لوالده: تم استدعاء طبيب، والذي أكد أن والده فارق الحياة.

 

 

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التعليقات (٩١)اضف تعليق

  1. ٩١
    ابتسام

    هنيئاً له خاتمه حسنه مبشره بالخير،،

    • ٩٠
      عبدالعزيز القحطاني

      ي الله ما اجملها من خاتمه طيبه اسئل الله العلي العضيم لي ولكم حسن الخاتمه

    • ٨٩
      عائشه الصابره

      الله يرحمك بلعافيه عليك يارب احسن خاتمتنه بذكرك

  2. ٨٨
    سعود

    نسأل الله حسن الخاتمة

  3. ٨٧
    ابو انس

    ما اجملها والله من خاتمه .توفي وهو صائم وفي بيت الله .وبعد رفع الاذان.وكان اخر كلامه لا اله الا الله..قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
    ( من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه ) اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

  4. ٨٦
    ابوفيصل. ج @@@

    انالله وانا الية لراجعون الله يرحمة ويجبر مصيبة اهلة قلبة وكل جوارحة متعلقة بعبادة الله سبحانة وتعالى وهذه الخاتمة التى يتمنها كل انسان نسال الله ان يحسن خاتمتنا ويعيننا على حسن عبادة وطاعتة ونقدم خالص تعزينا الى اسرتة ومحبينة

  5. ٨٥
    عليا

    الله يرحمه ويغفر له يارب

    • ٨٤
      ام رزان

      هنيئاً له الله يوسع مدخله ويكرم نزله ويرزقنا ووالدينا والمسلمين حسن الختام

  6. ٨٣
    فهد

    لا اله الا الله الحمد لله على كل شيء
    اللهم ارحمة وارحم أموات المسلمين
    مشاء الله خاتمة طيب انشاء الله من اهل الجنة

  7. ٨٢
    علي

    رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وألهم اهله الصبر وأحسن الله عزائكم

  8. ٨١
    ابو دانه

    يارب احسن لنا الختااااام

  9. ٨٠
    @asem_zo

    مات_بعد_الأذان

  10. ٧٩
    الغازي

    يالله بحسن الخاتمة

  11. ٧٨
    ابوووفيصل

    ختم حياته لا اله الا الله .. نسال الله له المغفرة والرحمة

  12. ٧٧
    ام بسام

    الله يغفر له ويرحمه.ويرزقنا حسن الخاتمه

  13. ٧٦
    ام بسام

    الله يغفر له ويرحمه .ويرزقنا حسن الخاتمه

  14. ٧٥
    Ha

    الله يغفرله ويرحمه

  15. ٧٤
    ابو عبد الرحمن

    الله يرحمه ويسكنه الجنه ويصبر ذويه

  16. ٧٣
    محمد احمدجابر

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب

  17. ٧٢
    ام عبدالله

    الله يغفر له ويرحمه ويحسن خاتمتنا

  18. ٧١
    ابو احمد

    اللهم ارحمه واغفر له ولجميع أموات المسلمين
    وارزقنا حسن الخاتمة في الأمور كلها
    يارب العالمين

  19. ٧٠
    ام محمد

    مشاءالله

  20. ٦٩
    ام محمد

    الله يرحمه

  21. ٦٨
    عبدالرحمن العنزي

    الله يرحمه ويغفر له

    • ٦٧
      ام رواان

      الله يرحمه

  22. ٦٦
    احمدالراجحي

    نسأل الله له الرحمة والمغفرة وهنيئا له بهذه الخاتمة
    اببهم احسن خاتمتنا يارب.

  23. ٦٥
    خلود

    لمثل هذا فيعمل العاملون من كانت حياته لله فلن يخذله الله في تل اللحظات نسأل الله لنا وله الجنة وغفر له ورحمه

  24. ٦٤
    عبدالعزيز

    ماشاءالله تبارك الله
    ما اجملها من خاتمه نسال الله العلي العظيم ان يحسن خواتمنا

  25. ٦٣
    ابوهتان

    الله يرحمه ويغفر له

  26. ٦٢
    رحيق الصبر

    يارب حسن الخاتمة لنا ولوالدينا وأحبابنا يارب

  27. ٦١
    رحيق الصبر

    يارب حسن الخاتمة لنا ولوالدينا وأحبابنا يارب
    رحمة الله عليه

    • ٦٠
      بت مدنى

      الهم ارحمه واعفر لة
      واجعل قبرو روضة من رياض الجنة

  28. ٥٩
    حيدر ساتي

    نحسبه من الأخيار فهنيئا لك رحمة الرحمن اللهم نسألك حسن الخاتمه

  29. ٥٨
    مهدي الحربي

    اللهم ارحمه يا رب

    • ٥٧
      ام محمد

      رحمه الله عليه خاتمه ماشاء الله الله يحسن خاتمتي

  30. ٥٦
    أبويوسف

    ربنا يرحمه ويغفر له ويحسن مثواه الجنة اللهم نسألك حسن الخاتمة

  31. ٥٥
    أبويوسف

    ربنا يرحمه ويغفر له

  32. ٥٤
    hedaya

    اللهم اجعله من اهل جناتك وارحمنا اذا صرنا لما صارو اليه ماشاء الله

  33. ٥٣
    أم معاذ

    نسأل الله حسن الخاتمة الله يرحمه ويجبر مصاب أهله ماشاءالله فاضت روحه بعد لا إله إلا الله ودائماً في الصف الأول ويحرص على تبخير المسجد وافطار الصائمين وقد أدى العمرة ماأعظم أعماله

  34. ٥٢
    ابوانس

    الله يغفر له ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين

  35. ٥١
    أبوزند

    نسئل الله حسن الخاتمه لن ولولدينا ولجميع المسلمين يارب العالمين

  36. ٥٠
    ورود العسيري

    نسأل الله حسن الخاتمة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة

  37. ٤٩
    حاكم اليامي

    غفر الله له رحمه وعفا عنه
    اللهم اجعلني مقيماً الصلاة ومن ذريتي
    اللهم إني اسألك حسن الخاتمة وبأن ألقاك بأحس وأحب ما تحب أن تلقى به عبادك الصالحين وأن لا تقبضني إلا وأنت راضيٍ عني غير غضبان
    ووالدي وذريتي وإخواني وأرحامي وجميع إخواني المسلمين

  38. ٤٨
    سعد الودعاني

    نسئل اللة حسن الخاتمة
    قال الرسول صَل اللة علية وسلم
    من كان آخر كلامة من الدنيا لاألة الا اللة دخل الجنة

  39. ٤٧
    سعد الودعاني

    نسئل اللة حسن الخاتمة

  40. ٤٦
    فطيما

    يا بخته وقت وايام مباركة اللهم احسن خاتمتنا أجمعين وتقبل صالح اعمالنا ياكريم

  41. ٤٥
    عبدالله

    اسأل الله حسن الخاتمه لي ولكم

    واسأل الله ان يرحمه ويغفرله فهو انشاء الله من اهل الخير

  42. ٤٤
    الاسم /عبدالسلام sulum

    الله. يرحمه ويسكنه الجنه.نعم الخاتمه ان تموت وانت في بيت من بيوت الله. وناطق باالشهادتين .الله. يحسن خاتمتنا وخاتمتكم.

  43. ٤٣
    الاسم /عبدالسلام sulum

    نعم الخاتمه ان تلاقيك المنيه وانت في بيت من بيوت الله.
    ورافعا الأذان ناطقا با الشهادتين تشهد ان لا اله الا الله. وتشهدان محمد رسول الله .
    الله يحسن خاتمتنا وخاتمتكم جميعا

  44. ٤٢
    ابو فارس

    اللهم اغفر له ولامواتنا وأموات المسلمين
    وارزقنا حسن الختام في الأمور كلها

  45. ٤١
    ابو فارس

    اللهم اغفرله ولنا ولجميع المسلمين

  46. ٤٠
    ابو فارس

    الله يرحمه

  47. ٣٩
    ابو ريهام

    الله يغفر له ويرحمه ونسأل الله حسن الخاتمه لنا جميعآ

  48. ٣٨
    مشاري العنزي

    أحلى خاتمه الله يرحمه يارب والله كلنا نتمنى نفس الخاتمه هذي ونسآل الله أن يرزقنا حسن الخاتمه ماعادفيه شي باالدنيا مافيه غير الكذب والظلم والزور والنصب وأغلبية الناس اللي ماتخاف الله وكثرتهم بشكل مخيف أعتبرو وأتعظو ياعالم

  49. ٣٧
    الدانة

    هنيئاً له حسن الخاتمة…اللهم اغفر له وارحمه وأره منزلته في الجنة وارزقنا حسن الخاتمة والميتة الحسنة …آمين يارب العالمين

  50. ٣٦
    ابوطلال

    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويرحمنى ويرحم جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات امين ويرزقنى حسن الخاتمه ويمتنا وهو راضي عنا

  51. ٣٥
    ام. نور

    الله يرحمه ويغفر له ويسامحه ويجعل الجنه مأواه ووالدي وجميع اموات المسلمين ويرحمنا اذا ألنا الى ما آلوا إليه ويحسن ختامنا والمسلمين اجمعين يارب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون

  52. ٣٤
    ام طه

    اللهم اغفرله واسكنه فسيح جناتك ياارحم الراحمين

  53. ٣٣
    ام خالد

    الله يرحمه ويغفر له هنيئا له بالخاتمه الطيبه اللهم حسن خاتمتنا وارحمنا وارحم اموات المسلمين في جميع بقاع الارض

  54. ٣٢
    طارق الحربي

    الله يرحمنا اذا صرنا الا ما صار اليه
    ماشاء الله عليه اسل الله له القبول

  55. ٣١
    اللهم اسالك حُسن الخاتمه

    هنيأن له حٌسن الخاتمه رحمه الله والحقنا بهم بعمل الصالح

  56. ٣٠
    غربي عيد الشمري

    الله يغفرله ويرحمه جميع اموات المسلميين

  57. ٢٩
    ام أرام

    اللهم أرزقنا حسن الختام وأعفو عنا واغفر لنا وارحمنا
    الله يصبر اهله ويبدله بدار خير من داره وأهل خير من اهله ويجعله من المتنعمين في الجنه

  58. ٢٨
    ام العظماء

    رحمت الله عليه اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل الجنه داره المقام وان يرزقني وولدي وأخواتي المسلمين حسن الخاتمة

  59. ٢٧
    وحده

    يارب ارحمنا واغفرلنا … نسألك يارب حسن الخاتمه

  60. ٢٦
    منى

    ماأجمل هاذي الخاتمة

  61. ٢٥
    ابوعبدالرحمن

    غفر الله له هنيئآ له مثله يهنى اهله ربي ارحمنا برحمتك واعفر لنا وتوفنا على طاعه وعباده يارب العالمين

  62. ٢٤
    ابوعبيد

    للهم أرزقنا حسن الختام وأعفو عنا واغفر لنا وارحمنا
    الله يصبر اهله ويبدله بدار خير من داره وأهل خير من اهله ويجعله من المتنعمين في الجنه

  63. ٢٣
    ام نايف

    هنيئاً له حسن الخاتمة…اللهم اغفر له وارحمه برحمتك ياالله

  64. ٢٢
    ام نايف

    هنيئاً له حسن الخاتمة…اللهم اغفر له وارحمه

  65. ٢١
    ام اسامة

    يارب حسن الخاتمة

  66. ٢٠
    انا

    هنيااااله
    الفردوس يا رب

  67. ١٩
    سعيدالغامدي

    ماشاء الله تبارك الله
    هنيأً له هذه الخاتمة
    وكنت اشاهده دائماً في المسجد
    فهو من اهل الصف الاول وهو يبخر المسجد كل يوم جمعه
    وهو يهتم بتوزيع المياة داخل المسجد ومن المهتمين بالافطار
    بالمسجد فأسأل الله العلي القدير ان يتقبل منه ويسكنه فسيح جناته
    ولمثل هذا فليعمل العاملون

  68. ١٨
    ام محمد

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين

  69. ١٧
    ابو اسلام

    سبحان الله تقبله الله واسكنه فسيح جنانه

  70. ١٦
    ابراهيم أبو عذاري

    الله يرحمه رحمه واسعه و يعوضه بنفسه بلجنه ياااااارب يااااااكريم

  71. ١٥
    ابراهيم أبو عذاري

    الله يرحمه رحمه واسعه يعوضه بنفسه بلجنه يااااااااارب ياااااااركريم

  72. ١٤
    ابو بدر

    الله يرحمه ويغفرله الله يرزقنا خاتمته الله يصبر اهله وذويه ويربط علي قلوبهم

  73. ١٣
    حزام الدوسري

    الله يرحمه ويدخله فسيح جناته

  74. ١٢
    سالم الشايع

    اللهم احسن خاتمتنا واجرنا اجرا عظيم يارب واهدي شباب الوطن

  75. ١١
    ابو محمد

    هنياء له خاتمه حسنه مبشره بالخير

  76. ١٠
    ام تركي

    ماشاء الله اللهم ارزقه الجنه وصبر اهله ورحمنا من بعده واحسن خاتمتنا

  77. ٩
    عبدالرحيم كراني

    لمثل هذا فأعدوا وهذا الذي كان السلف رحمهم الله يحرصون عليه غاية الحرص ويسألونه سبحانه وتعالى ان يرزقهم حسن الخاتمة ويخافون كل الخوف من سوء الخاتمة ويبكون لأجله

  78. ٨
    سلمي العتيبي

    الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان ويحفظ ذريته من الضياع كماحفظ الصلاه واسترعيوبنا وعيوب المسلمين وصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

  79. ٧
    سلمي العتيبي

    اللهم اغفر له وارحمه وتب عليه

  80. ٦
    راشدابواحمد

    الله يرحمه ويحسن اليه

    • ٥
      عبد المتعال السودان

      الهم اغفر له وارحمه وارزقنا جميعا حسن الخاتمه

  81. ٤
    عبدالعزيز

    الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته

  82. ٣
    ام.موفق

    اللهم.ارزقناحسن.الخاتمه.واجعله.فى.علييين

  83. ٢
    فهدالفحلان

    الله يرحمه والحمدلله على حسن الخاتمه له واسال الله ان يحسن ختمتنا

  84. ١
    ابوبسام

    الحمدالله يالها من خاتمة حسنة الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات الفردوس