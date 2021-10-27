سقط في اتجاه القبلة.. وفاة مؤذن مصري أثناء رفعه أذان الفجر

تواصل- فريق التحرير:
كان مؤذناً متطوعاً، اعتاد أن يؤذن لصلاة الفجر، وحثّ الناس على التوجه للمسجد، فأكرمه الله بنهاية سعيدة، حيث كانت آخر كلماته “حي على الصلاة”، وبعدها كتبت نهاية الحاج حسني محمود من محافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة.
يبلغ الحاج حسني من العمر ٦٦ عاما، حيث توفي أثناء رفع آذان صلاة الفجر، وسقط في اتجاه القبلة.
وكانت حالة من الحزن الممزوج بالفرحة من حسن الخاتمة، قد سادت بين أهالي مركز الباجور عقب مؤذن مسجدهم، الذين وصفوه بحسن الخلق..
ونقلت صحف محلية عن ابنه أن والده كان متطوعا لرفع الأذان يوميا في المسجد القريب من المنزل وكان يخرج يوميا لأداء الصلوات.
وأضاف أنه يوم وفاته خرج متوضئا لصلاة الفجر ورفع الآذان، حيث لاحظ أن الأذان توقف عند”حي علي الصلاة”.
وأوضح نجل المؤذن المتوفي أنه أسرع لمعرفة سبب توقف الأذان ليدخل المسجد ويجد والده قد سقط في اتجاه قبلة المسجد.
وتابع نجله في حديثه عن اللحظات الأخيرة لوالده: تم استدعاء طبيب، والذي أكد أن والده فارق الحياة.
هنيئاً له خاتمه حسنه مبشره بالخير،،
ي الله ما اجملها من خاتمه طيبه اسئل الله العلي العضيم لي ولكم حسن الخاتمه
الله يرحمك بلعافيه عليك يارب احسن خاتمتنه بذكرك
نسأل الله حسن الخاتمة
ما اجملها والله من خاتمه .توفي وهو صائم وفي بيت الله .وبعد رفع الاذان.وكان اخر كلامه لا اله الا الله..قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
( من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه ) اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
انالله وانا الية لراجعون الله يرحمة ويجبر مصيبة اهلة قلبة وكل جوارحة متعلقة بعبادة الله سبحانة وتعالى وهذه الخاتمة التى يتمنها كل انسان نسال الله ان يحسن خاتمتنا ويعيننا على حسن عبادة وطاعتة ونقدم خالص تعزينا الى اسرتة ومحبينة
الله يرحمه ويغفر له يارب
هنيئاً له الله يوسع مدخله ويكرم نزله ويرزقنا ووالدينا والمسلمين حسن الختام
لا اله الا الله الحمد لله على كل شيء
اللهم ارحمة وارحم أموات المسلمين
مشاء الله خاتمة طيب انشاء الله من اهل الجنة
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وألهم اهله الصبر وأحسن الله عزائكم
يارب احسن لنا الختااااام
مات_بعد_الأذان
يالله بحسن الخاتمة
ختم حياته لا اله الا الله .. نسال الله له المغفرة والرحمة
الله يغفر له ويرحمه.ويرزقنا حسن الخاتمه
الله يغفر له ويرحمه .ويرزقنا حسن الخاتمه
الله يغفرله ويرحمه
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويصبر ذويه
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب
الله يغفر له ويرحمه ويحسن خاتمتنا
اللهم ارحمه واغفر له ولجميع أموات المسلمين
وارزقنا حسن الخاتمة في الأمور كلها
يارب العالمين
مشاءالله
الله يرحمه
الله يرحمه ويغفر له
الله يرحمه
نسأل الله له الرحمة والمغفرة وهنيئا له بهذه الخاتمة
اببهم احسن خاتمتنا يارب.
لمثل هذا فيعمل العاملون من كانت حياته لله فلن يخذله الله في تل اللحظات نسأل الله لنا وله الجنة وغفر له ورحمه
ماشاءالله تبارك الله
ما اجملها من خاتمه نسال الله العلي العظيم ان يحسن خواتمنا
الله يرحمه ويغفر له
يارب حسن الخاتمة لنا ولوالدينا وأحبابنا يارب
يارب حسن الخاتمة لنا ولوالدينا وأحبابنا يارب
رحمة الله عليه
الهم ارحمه واعفر لة
واجعل قبرو روضة من رياض الجنة
نحسبه من الأخيار فهنيئا لك رحمة الرحمن اللهم نسألك حسن الخاتمه
اللهم ارحمه يا رب
رحمه الله عليه خاتمه ماشاء الله الله يحسن خاتمتي
ربنا يرحمه ويغفر له ويحسن مثواه الجنة اللهم نسألك حسن الخاتمة
ربنا يرحمه ويغفر له
اللهم اجعله من اهل جناتك وارحمنا اذا صرنا لما صارو اليه ماشاء الله
نسأل الله حسن الخاتمة الله يرحمه ويجبر مصاب أهله ماشاءالله فاضت روحه بعد لا إله إلا الله ودائماً في الصف الأول ويحرص على تبخير المسجد وافطار الصائمين وقد أدى العمرة ماأعظم أعماله
الله يغفر له ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين
نسئل الله حسن الخاتمه لن ولولدينا ولجميع المسلمين يارب العالمين
نسأل الله حسن الخاتمة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة
غفر الله له رحمه وعفا عنه
اللهم اجعلني مقيماً الصلاة ومن ذريتي
اللهم إني اسألك حسن الخاتمة وبأن ألقاك بأحس وأحب ما تحب أن تلقى به عبادك الصالحين وأن لا تقبضني إلا وأنت راضيٍ عني غير غضبان
ووالدي وذريتي وإخواني وأرحامي وجميع إخواني المسلمين
نسئل اللة حسن الخاتمة
قال الرسول صَل اللة علية وسلم
من كان آخر كلامة من الدنيا لاألة الا اللة دخل الجنة
نسئل اللة حسن الخاتمة
يا بخته وقت وايام مباركة اللهم احسن خاتمتنا أجمعين وتقبل صالح اعمالنا ياكريم
اسأل الله حسن الخاتمه لي ولكم
واسأل الله ان يرحمه ويغفرله فهو انشاء الله من اهل الخير
الله. يرحمه ويسكنه الجنه.نعم الخاتمه ان تموت وانت في بيت من بيوت الله. وناطق باالشهادتين .الله. يحسن خاتمتنا وخاتمتكم.
نعم الخاتمه ان تلاقيك المنيه وانت في بيت من بيوت الله.
ورافعا الأذان ناطقا با الشهادتين تشهد ان لا اله الا الله. وتشهدان محمد رسول الله .
الله يحسن خاتمتنا وخاتمتكم جميعا
اللهم اغفر له ولامواتنا وأموات المسلمين
وارزقنا حسن الختام في الأمور كلها
اللهم اغفرله ولنا ولجميع المسلمين
الله يرحمه
الله يغفر له ويرحمه ونسأل الله حسن الخاتمه لنا جميعآ
أحلى خاتمه الله يرحمه يارب والله كلنا نتمنى نفس الخاتمه هذي ونسآل الله أن يرزقنا حسن الخاتمه ماعادفيه شي باالدنيا مافيه غير الكذب والظلم والزور والنصب وأغلبية الناس اللي ماتخاف الله وكثرتهم بشكل مخيف أعتبرو وأتعظو ياعالم
هنيئاً له حسن الخاتمة…اللهم اغفر له وارحمه وأره منزلته في الجنة وارزقنا حسن الخاتمة والميتة الحسنة …آمين يارب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويرحمنى ويرحم جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات امين ويرزقنى حسن الخاتمه ويمتنا وهو راضي عنا
الله يرحمه ويغفر له ويسامحه ويجعل الجنه مأواه ووالدي وجميع اموات المسلمين ويرحمنا اذا ألنا الى ما آلوا إليه ويحسن ختامنا والمسلمين اجمعين يارب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اغفرله واسكنه فسيح جناتك ياارحم الراحمين
الله يرحمه ويغفر له هنيئا له بالخاتمه الطيبه اللهم حسن خاتمتنا وارحمنا وارحم اموات المسلمين في جميع بقاع الارض
الله يرحمنا اذا صرنا الا ما صار اليه
ماشاء الله عليه اسل الله له القبول
هنيأن له حٌسن الخاتمه رحمه الله والحقنا بهم بعمل الصالح
الله يغفرله ويرحمه جميع اموات المسلميين
اللهم أرزقنا حسن الختام وأعفو عنا واغفر لنا وارحمنا
الله يصبر اهله ويبدله بدار خير من داره وأهل خير من اهله ويجعله من المتنعمين في الجنه
رحمت الله عليه اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل الجنه داره المقام وان يرزقني وولدي وأخواتي المسلمين حسن الخاتمة
يارب ارحمنا واغفرلنا … نسألك يارب حسن الخاتمه
ماأجمل هاذي الخاتمة
غفر الله له هنيئآ له مثله يهنى اهله ربي ارحمنا برحمتك واعفر لنا وتوفنا على طاعه وعباده يارب العالمين
للهم أرزقنا حسن الختام وأعفو عنا واغفر لنا وارحمنا
الله يصبر اهله ويبدله بدار خير من داره وأهل خير من اهله ويجعله من المتنعمين في الجنه
هنيئاً له حسن الخاتمة…اللهم اغفر له وارحمه برحمتك ياالله
هنيئاً له حسن الخاتمة…اللهم اغفر له وارحمه
يارب حسن الخاتمة
هنيااااله
الفردوس يا رب
ماشاء الله تبارك الله
هنيأً له هذه الخاتمة
وكنت اشاهده دائماً في المسجد
فهو من اهل الصف الاول وهو يبخر المسجد كل يوم جمعه
وهو يهتم بتوزيع المياة داخل المسجد ومن المهتمين بالافطار
بالمسجد فأسأل الله العلي القدير ان يتقبل منه ويسكنه فسيح جناته
ولمثل هذا فليعمل العاملون
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
سبحان الله تقبله الله واسكنه فسيح جنانه
الله يرحمه رحمه واسعه و يعوضه بنفسه بلجنه ياااااارب يااااااكريم
الله يرحمه رحمه واسعه يعوضه بنفسه بلجنه يااااااااارب ياااااااركريم
الله يرحمه ويغفرله الله يرزقنا خاتمته الله يصبر اهله وذويه ويربط علي قلوبهم
الله يرحمه ويدخله فسيح جناته
اللهم احسن خاتمتنا واجرنا اجرا عظيم يارب واهدي شباب الوطن
هنياء له خاتمه حسنه مبشره بالخير
ماشاء الله اللهم ارزقه الجنه وصبر اهله ورحمنا من بعده واحسن خاتمتنا
لمثل هذا فأعدوا وهذا الذي كان السلف رحمهم الله يحرصون عليه غاية الحرص ويسألونه سبحانه وتعالى ان يرزقهم حسن الخاتمة ويخافون كل الخوف من سوء الخاتمة ويبكون لأجله
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان ويحفظ ذريته من الضياع كماحفظ الصلاه واسترعيوبنا وعيوب المسلمين وصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم اغفر له وارحمه وتب عليه
الله يرحمه ويحسن اليه
الهم اغفر له وارحمه وارزقنا جميعا حسن الخاتمه
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته
اللهم.ارزقناحسن.الخاتمه.واجعله.فى.علييين
الله يرحمه والحمدلله على حسن الخاتمه له واسال الله ان يحسن ختمتنا
الحمدالله يالها من خاتمة حسنة الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات الفردوس