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شرطة الرياض تضبط مواطناً تحرش بامرأة في الشارع

شرطة الرياض تضبط مواطناً تحرش بامرأة في الشارع
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تواصل- فريق التحرير:

بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوثق تحرش شاب بامرأة في أحد شوارع الرياض، أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط المتحرش بعد تحديد هويته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرش مواطن بامرأة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

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