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جريمة مروعة بسلطنة عمان.. طفل يقتل شقيقتيه طعناً بالسكين ويصيب والدته

جريمة مروعة بسلطنة عمان.. طفل يقتل شقيقتيه طعناً بالسكين ويصيب والدته
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت سلطنة عمان جريمة قتل مروعة ارتكبها فتى بحق شقيقتيه، مستخدماً سكيناً لارتكاب جريمته، فيما نجت والدته من الجريمة المروعة.

وأوضحت شرطة عمان السلطانية، اليوم الأربعاء، في يبان عبر حسابها في ”تويتر“، أن الجريمة وقعت في ولاية خصب بمحافظة مسندم.

وتابع بيان الشرطة، تها أن ضحايا الحادث طفلين قُتلا طعنًا من قِبَلِ شقيقهما البالغ من العمر ١٥ عاماً، وإصابة والدتهم إصابة بليغة مع استقرار حالتها الصحية، في ولاية خصب بمحافظة مسندم، والقضية قيد الإجراءات“.

 

 

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