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ليست حلماً.. دولة أوربية تستعد لإطلاق خدمات «التاكسي الطائر»

ليست حلماً.. دولة أوربية تستعد لإطلاق خدمات «التاكسي الطائر»
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تواصل- فريق التحرير:

في رحلة لا تستغرق 15 دقيقة، بدلا من 45 دقيقة بالسيارة، تستعد إيطاليا لإطلاق خدمة التاكسي الطائر بروما بحلول عام 2024.

وذكرت وكالة “رويترز” أن  مطار روما بالتعاون مع شركة ناشئة ألمانية يستعد لتمكين المسافرين إلى روما من السفر جواً.

وفي التفاصيل فإن المسافرين سوف يتمكنون من السفر إلى وسط العاصمة الإيطالية باستخدام سيارة الأجرة الطائرة.

تأمل شركة “فولوكوبتر” الناشئة في جعل مطار فيوميتشينو موقعا رائدا لسيارات الأجرة الطائرة ذات المقعدين والشفرات الدوارة والمزودة ببطاريات من تطويرها، حسبما “.

ونقلت عن الرئيس التنفيذي للشركة أن التكلفة الأولية للرحلة ستكون نحو 150 يورو  أي كما يعادل 175 دولاراً، وأوضح أيضا أن الرحلة ستكون صامتة وسريعة للغاية، ومستوى الانبعاثات سيكون صفراً.

 

 

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