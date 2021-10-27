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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تنبيه متقدم من الأرصاد بشأن الأمطار في عدد من المناطق

تنبيه متقدم من الأرصاد بشأن الأمطار في عدد من المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأربعاء، تنبيهات متتالية لعدد من المناطق التي تشهد سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على بعض منها.

وجاء تقرير الأرصاد بحالة المناطق كالتالي:

منطقة جازان- (جازان) .. استمرار الحالة أمطار رعدية.

منطقة جازان (بو_عريش – أحد المسارحة – الطوال- صامطة– صبيا- ضمد- هروب).. أمطار خفيفة إلى متوسطة.

منطقة مكة المكرمة (أضم – الشفا – العرضيات – بني يزيد – قيا- ميسان).. استمرار الحالة أمطار رعدية.

منطقة الباحة (الحجرة – المخواة- فرعة- غامد الزناد).. استمرار الحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة.

منطقة الباحة (القرى – بلجرشي ).. استمرار الحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة.

منطقة عسير (أبها – أحد- رفيدة – الحرجة – خميس_مشيط – سراه عبيده- ظهران الجنوب).. استمرار الحالة أمطار خفيفة.

 

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