تنبيه متقدم من الأرصاد بشأن الأمطار في عدد من المناطق

تواصل- فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأربعاء، تنبيهات متتالية لعدد من المناطق التي تشهد سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على بعض منها.
وجاء تقرير الأرصاد بحالة المناطق كالتالي:
منطقة جازان- (جازان) .. استمرار الحالة أمطار رعدية.
منطقة جازان (بو_عريش – أحد المسارحة – الطوال- صامطة– صبيا- ضمد- هروب).. أمطار خفيفة إلى متوسطة.
منطقة مكة المكرمة (أضم – الشفا – العرضيات – بني يزيد – قيا- ميسان).. استمرار الحالة أمطار رعدية.
منطقة الباحة (الحجرة – المخواة- فرعة- غامد الزناد).. استمرار الحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة.
منطقة الباحة (القرى – بلجرشي ).. استمرار الحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة.
منطقة عسير (أبها – أحد- رفيدة – الحرجة – خميس_مشيط – سراه عبيده- ظهران الجنوب).. استمرار الحالة أمطار خفيفة.
تنبيه –#منطقة_جازان–#جازان
للتفاصيلhttps://t.co/GmhxGC2oBL#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/rSm4QN80MM
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)October 27, 2021