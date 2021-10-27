البحرين والكويت يستدعيان سفيرا لبنان احتجاجاً على تصريحات «قرداحي» تجاه المملكة

تواصل – فريق التحرير:

استدعت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن استنكار مملكة البحرين الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من إدعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليًا.

وأوضحت وزارة البحرينية في مذكرتها أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الارهابية، بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، واعتداءاتها المستمرة على المملكة العربية السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة، تدحض هذه التصريحات غير المسؤولة التي خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية.

كما استدعت الكويت أيضا سفير لبنان وسلمته مذكرة احتجاج بعد تصريحات “قرداحي” المسيئة تجاه المملكة.