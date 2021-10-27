«الطيران المدني» يعلن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

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أعلنت (الهيئة العامة للطيران المدني) عن توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض).

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك من خلال التفاصيل الموضحة آدناه:

1-أخصائي تخطيط وتطوير الموارد البشرية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية).

– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– القدرة على إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

2-مدير مشروع.

– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة.

– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/03/21هـ الموافق بالميلادي 2021/10/27م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني:

1- أخصائي تخطيط وتطوير الموارد البشرية: اضغط هنا

2- مدير مشروع: اضغط هنا