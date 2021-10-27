«الطيران المدني» يعلن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت (الهيئة العامة للطيران المدني) عن توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض).
واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك من خلال التفاصيل الموضحة آدناه:
1-أخصائي تخطيط وتطوير الموارد البشرية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية).
– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– القدرة على إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
2-مدير مشروع.
– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة.
– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/03/21هـ الموافق بالميلادي 2021/10/27م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:-
عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني:
1- أخصائي تخطيط وتطوير الموارد البشرية: اضغط هنا
2- مدير مشروع: اضغط هنا