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«الطيران المدني» يعلن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

«الطيران المدني» يعلن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (الهيئة العامة للطيران المدني) عن توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض).

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك من خلال التفاصيل الموضحة آدناه:

1-أخصائي تخطيط وتطوير الموارد البشرية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية).
– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– القدرة على إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

2-مدير مشروع.

– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة.
– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/03/21هـ الموافق بالميلادي 2021/10/27م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني:
1- أخصائي تخطيط وتطوير الموارد البشرية: اضغط هنا
2- مدير مشروع: اضغط هنا

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