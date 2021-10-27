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تحرك رسمي من الكويت بعد تصريحات «جورج قرداحي» المسيئة

تحرك رسمي من الكويت بعد تصريحات «جورج قرداحي» المسيئة
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تواصل – فريق التحرير:

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض دولة الكويت التام لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، مؤكدة أنها تتنافى مع الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، على استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي اتهم فيها البلدان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه.

وشددت على أن تلك التصريحات لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافلا عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

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