شاهد.. التقاط أكثر الصور دقة على الإطلاق للبكتيريا الحية

تواصل – وكالات:

تمكن علماء في المملكة المتحدة من التقاط أكثر الصور دقة على الإطلاق للبكتيريا الحية، حيث أعلنوا عن اكتشاف هام في الطبقة الخارجية الواقية التي تجعل قتل بعضها صعباً للغاية.

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، فإنا الغشاء الخارجي لدى هذه بكتيريا سالبة الغرام يتكون من شبكات كثيفة من اللبنات البروتينية، بينما توجد بقع خالية من البروتين من السلاسل السكرية المعروفة باسم غليكوليبيدات.

وتكشف الصور أن هذه البكتيريا، وتمتلك غشاء خارجيا واقيا، لا يمكن اختراقه بشكل موحد – فهي في الواقع تحتوي على نقاط أقوى وأضعف على أسطحها.

ويمنع الغشاء الخارجي الصلب للبكتيريا سالبة الغرام المضادات الحيوية من اختراق جدار الخلية، ما يجعل مقاومة مضادات الميكروبات للبكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، أمرا خطرا.

من جانبه قال المعد المشارك بارت هوغينبوم، عالم الفيزياء الحيوية بجامعة كوليدج لندن، أن الغشاء الخارجي هو حاجز هائل ضد المضادات الحيوية وهو عامل مهم في جعل البكتيريا المعدية مقاومة للعلاج الطبي.

وأشار إلى أنه مع ذلك، لا يزال من غير الواضح نسبيا كيفية وضع هذا الحاجز معا، ولهذا السبب اخترنا دراسته بمثل هذه التفاصيل.