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القبض على 3 لصوص ظهروا في مقطع متداول يسرقون منزلاً بالدمام (فيديو)

القبض على 3 لصوص ظهروا في مقطع متداول يسرقون منزلاً بالدمام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، عن تحديد هوية (3) أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل والقبض عليهم.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تعقب مرتكبيها، أسفرت عن تحديد الجهة المختصة بشرطة الدمام هوية (3) أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل، والقبض عليهم.

وأوضح أنهم مواطن، ومقيم من الجنسية المصرية، ومواطن خليجي من الجنسية البحرينية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأشار إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية أوضحت ارتكابهم جرائم سطو أخرى تمثلت في سرقة مركبة ومنازل ومحال تجارية بمدينتي الدمام والخبر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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