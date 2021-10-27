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أول تحرك دبلوماسي يمني ضد تصريحات «جورج قرداحي» المسيئة

أول تحرك دبلوماسي يمني ضد تصريحات «جورج قرداحي» المسيئة
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تواصل- فريق التحرير:

في أول تحركات دبلوماسي يمني ضد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بسبب تصريحاته المسيئة ودفاعه عن جرائم مليشيا الحوثي، وجه وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، رسالة استنكار للسفير اليمني في بيروت، بتسليمها للخارجية اللبنانية.

وكتب بن مبارك على حسابه في تويتر: “وجهت سفيرنا في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، في إحدى البرامج التلفزيونية”.

وأضاف بن مبارك أن تصريحات قرداحي، تعد خروجا عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة.

وبحسب ما ذكرته صحف لبنانية عن السفير اليمني بالبلاد، فإنه أكد التوجه إلى الخارجية اللبنانية لتقديم رسالة احتجاج على تصريحات وزير الإعلام، مستنكرا ما ورد ونأمل أن لا تؤثر تصريحاته على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان قرداحي قد أثار جدلا بسبب تصريحاته الأخيرة، بأن مليشيا الحوثي المنضوية تحت اسم جماعة أنصار الله، يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد – على حد زعمه-.

وأوضح أيضا في تصريحاته المسيئة أن مليشيا الحوثي تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات، بحسب زعمه.

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