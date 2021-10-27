تراجع أسعار النفط 1%.. وخام برنت أقل من 85 دولاراً للبرميل

تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بـ 1%، بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13% إلى 83.69 دولار للبرميل، بعد إغلاقها مرتفعة 1.1% في الجلسة السابقة، فيما انخفض خام برنت القياسي العالمي 1% إلى 84.82 دولار للبرميل، بعد أن أغلق عند أعلى مستوياته في سبع سنوات أمس الثلاثاء.

وصعدت مخزونات الخام الأميركية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر. وزادت مخزونات البنزين 500 ألف برميل في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير زيادة قدرها مليون برميل.

وتراجع برنت والخام الأميركي عن أعلى مستويات إغلاق منذ أكتوبر 2014، والتي سجلاها في الجلسة السابقة. وقال بنك غولدمان ساكس إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار برنت لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.