شجاعة رجل أمن تمنع حريقاً مروعاً بمحطة وقود في الجوف.. تفاصيل الواقعة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أنقذت شجاعة رجل أمن محطة وقود بالجوف من كارثة محققة بعد أن اشتعلت النيران في إحدى مضخاتها.

وكشف رجل الأمن ثامر الناوي تفاصيل موقفه البطولي الذي تمكن من خلاله إطفاء الحريق، الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل، وتداولوا مقطع الواقعة على نطاق واسع.

وقال “الناوي” لـ”العربية.نت”: “عند ذهابي صباحا لمقر عملي في مطار الجوف، وقفت عند إحدى محطات التزود بالوقود، ودخلت إلى المركز التجاري المتواجد بالمحطة، والذي حدث أن قائد مركبة فقد الانتباه، وتحرك قبل أن يستكمل عامل المحطة تزويد مركبته بالوقود، ليقوم بسحب “خرطوش” المكينة، مما أدى إلى اشتعال النار بها”.

وأضاف: “على الفور سارعت إلى طفاية الحريق الموجودة في الموقع، وقمت بإخماد النار المشتعلة، التي استمرت لنحو دقائق بسيطة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر من جراء الحريق، سوى احتراق إحدى مضخات الوقود”.