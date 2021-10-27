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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لحملة البكالوريوس.. وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

لحملة البكالوريوس.. وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقني معمل قسطرة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية القلب والأوعية الدموية، أو الأشعة).

– أخصائي طب أسنان مساعد: شهادة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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