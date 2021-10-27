لحملة البكالوريوس.. وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقني معمل قسطرة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية القلب والأوعية الدموية، أو الأشعة).

– أخصائي طب أسنان مساعد: شهادة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)