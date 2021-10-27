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عاصفة تحوّل شوارع دولة أوربية لبحيرات وأنهار (صور)

عاصفة تحوّل شوارع دولة أوربية لبحيرات وأنهار (صور)
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تواصل- فريق التحرير

تسببت عاصفة إعصارية في فيضانات عارمة في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية في جنوب إيطاليا.

وحولت العاصفة أمس الثلاثاء، الشوارع إلى أنهار والميادين إلى بحيرات، مع وقوع خسائر بشرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الأمطار أغرقت بعض شوارع وميادين كاتانيا الشهيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وغرق المتاجر.

كما تم إغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات ومحال البقالة حتى منتصف الليل.

وأوضحت وسائل الإعلام أيضا أن المياه أغرقت عنبرا في مستشفى تابع للمدينة.

وتظهر الصور التي تم تداولها حجم الأضرار التي لحقت بالشوارع، حيث دخلت المياه إلى داخل المنازل والمتاجر، ما دفع الأهالي إلى القيام بمحاولات لإخراج المياه بطرق بدائية.

 

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