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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تعرّف على أحدث إحصائية لضحايا «كورونا» حول العالم

تعرّف على أحدث إحصائية لضحايا «كورونا» حول العالم
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تواصل – وكالات:

تسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة أكثر من 4.96 مليون شخصاً حول العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 245 مليون إصابة.

وتستمر العديد من الدول في تسجيل إصابات كبيرة بفيروس كورونا، وفيما يلي قائمة بالدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء بحسب “روسيا اليوم”:

1- الولايات المتحدة سجلت نحو 739 ألف حالة وفاة، وأكثر من 45 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

2- البرازيل أكثر من 606 آلاف حالة وفاة، ونحو 22 مليون إصابة.
3- الهند أكثر من 455 ألف حالة وفاة، و34 مليون إصابة.
4- المكسيك أكثر من 286 ألف إصابة، ونحو 3.8 ملايين إصابة.
5- روسيا أكثر من 230 ألف حالة وفاة، و8.2 مليون إصابة.
6- بيرو أكثر من 200 ألف حالة وفاة، و2.2 مليون إصابة.
7- إندونيسيا أكثر من 143 ألف حالة وفاة، و4.2 مليون إصابة.
8- بريطانيا 143 ألف حالة وفاة، و8.9 ملايين إصابة.
9- إيطاليا؛ 132 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.7 ملايين إصابة.
10- كولومبيا 127 ألف حالة وفاة، و5 ملايين إصابة.

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