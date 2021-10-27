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مجلس التعاون: تصريحات جورج قرداحي «سطحية» تعكس فهماً قاصراً

مجلس التعاون: تصريحات جورج قرداحي «سطحية» تعكس فهماً قاصراً
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تواصل – فريق التحرير:

استنكر مجلس التعاون الخليجي تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن الوضع في اليمن.

وأضاف مجلس التعاون أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية مرفوضة.

وطالب المجلس وزير إعلام لبنان بالاعتذار وعلى الدولة اللبنانية توضيح موقفها.

ونوّه أن وزير الإعلام اللبناني تجاهل عرقلة الحوثيين لجهود الحل في اليمن.

يذكر أن الخارجية اللبنانية كانت قد أصدرت بيانا، عقب تصريحات جورج قرداحي المسيئة، شددت فيه على تمسكها بروابط الأخوة مع دول الخليج.

وقالت الخارجية في بيانها: “صدر كلام شخصي سابقا عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية”.

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