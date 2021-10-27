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شاهد.. لحظة اصطياد الدب القطبي لحيوان الرنة لأول مرة

شاهد.. لحظة اصطياد الدب القطبي لحيوان الرنة لأول مرة
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تواصل – وكالات:

رصد علماء الأحياء في المحطة القطبية البولندية الواقعة في أرخبيل سفالبارد النرويجي، أول لقطات لدب قطبي يصطاد ويلتهم حيوان الرنة.

وعادة ما تصطاد الدببة القطبية “الفقمة” من الجليد البحري في الدائرة القطبية الشمالية، ولكن الحيوانات المهددة بالانقراض تُدفع إلى اليابسة بسبب انحسار الجليد لتبحث عن فريسة جديدة.

وبدأت عملية الصيد المميتة، عندما طاردت أنثى دب قطبي بالغة حيوان الرنة البالغ الذي حاول الهروب من المفترس بالسباحة في خليج (Isbjørnhamna).

واستغرقت أنثى الدب القطبي ما يزيد قليلا عن دقيقة لتلحق بفريستها، وتقتلها ثم تسحبها إلى الشاطئ حيث مزقتها لالتهامها.

 

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