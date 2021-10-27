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ابتكار دراجة تطير بسرعة 100 كيلومتر بالساعة.. تعرّف على سعرها (فيديو)

ابتكار دراجة تطير بسرعة 100 كيلومتر بالساعة.. تعرّف على سعرها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

عرضت إحدى الشركات الناشئة في اليابان، أمس الثلاثاء في طوكيو، “دراجة هوائية” يمكنها الطيران بسرعة 100 كيلومتر بالساعة، وطوال 40 دقيقة، كافية لأن تصل بأي كان إلى الموقع الذي يريده في المدن أو خارجها.

ووفقاً لـ “العربية نت”، فإن وزن الدراجة يبلغ 300 كيلو، كما أن سعرها يصل إلى 682 ألف دولار، وتسع لراكب واحد فقط.

وقالت شركة Fuji في بيان لها، أن الطائرة التي سمتها Xturismo ويمكن شراؤها منذ الآن، تعتمد بشكل أساسي على محرك احتراق داخلي تقليدي، مع 4 محركات تعمل بالبطاريات، كما تعتمد على مروحتين رئيسيتين تبقيانها عالياً.

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