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تسوية دعوى قضائية.. تغريم «تويتر» أكثر من 800 مليون دولار

تسوية دعوى قضائية.. تغريم «تويتر» أكثر من 800 مليون دولار
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تواصل- فريق التحرير

دفعت شركة تويتر أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية دعوى قضائية.

وكانت الدعوى قد رفعها مستثمرون عام 2016 تضمنت اتهامات بأن أشخاصا مثل رئيس مجلس إدارة الموقع السابق، لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة.

كما ادعى المستثمرون أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا أسهمهم بأسعار مضخمة بشكل اصطناعي.

وقد تم رفع الدعوى بعد عام على تهاوي قيمة سهم توتير مع كشف الشركة عن تباطؤ النمو.

وكان موقع تويتر قد أعلن أمس الثلاثاء تسجيل خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد دخوله بتسوية لدعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات.

ويأتي هذا بالرغم من ارتفاع الإيرادات بشكل حاد بسبب القوة في مبيعات الإعلانات، إلا أن الخسارة التشغيلية للموقع بلغت 743 مليون دولار.

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