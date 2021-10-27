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بعد عودته لمنزله.. وزير الخارجية الأمريكي يتصل برئيس الوزراء السوداني «حمدوك»

بعد عودته لمنزله.. وزير الخارجية الأمريكي يتصل برئيس الوزراء السوداني «حمدوك»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعد إعادة الأخير إلى منزله، مساء أمس الثلاثاء، تحت حراسة مشددة.

ورحب بلينكن بإطلاق سراح حمدوك، وكرر دعوته للقوات العسكرية السودانية للإفراج عن جميع القادة المدنيين الموجودين قيد الاحتجاز.

وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت من أجل الإفراج عن رئيس وزراء السودان حمدوك وغيره من القيادات المدنية.

وصرحت الخارجية الأمريكية أن أمريكا لاحظت مؤشرات على أن الانتقال الديمقراطي في السودان ربما كان يواجه اضطرابات.

يذكر أن رئيس الوزراء السوداني، كان قد تم اقتياده في ساعات مبكرة من صباح الإثنين، إلى جهة غير معلومة، مع اعتقال العديد من الوزراء في حكومته.

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