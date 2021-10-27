قبل 15 عاماً من الإصابة.. اختبار جديد لتوقع مرض «الزهايمر»

تواصل – وكالات:

كشفت شركة بريطانية تابعة لجامعة كامبريدج، تدعى “شركة علوم الإدراك العصبي”، عن إجراء تجارب على اختبار تشخيصي بسيط مدته خمس دقائق، يمكنه التبنؤ بالإصابة بمرض ألزهايمر قبل 15 سنة من تطوره.

وفي هذا السياق، يوضح جيمس ميدكالف، المدير التجاري للشركة، إن الاختبار الجديد بسيط للغاية، حيث يخضع الإنسان لعملية عرض صور تظهر حيواناً ما أو لا تظهر أي شيء على الإطلاق، ويُطلب من المريض الرد بسرعة بالضغط على أحد خيارين “نعم” أو “لا”.

وتابع ميدكالف أنه نظرًا لأن الاختبار يعتمد فقط على الاستجابات الغريزية، فنحن لا نتعلم بوعي كيفية إجرائه، لذلك لا يمكن للممارسة تحسين نتائج الشخص بمرور الوقت”، مشيراً إلى أنه في المراحل الأولى من مرض الزهايمر، لا تتأثر الذاكرة، وإنما تبدأ سرعة معالجة الدماغ بالتباطؤ، وهذا ما يظهره الاختبار الجديد.

وتوضح الشركة أن الاختبار مصمم للعمل على شاشات مثل آي باد، وهو مباشر وواضح لدرجة أنها تخطط لبيع نموذج لأي شخص يريد استخدامه في المنزل، ويمتاز بإمكانية استخدامه بشكل يومي لتتبع الصحة الذهنية. ويجري حالياً تنفيذ مشاريع تجريبية للاختبار الجديد، في ثلاثة مراكز تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، في ستافوردشاير، وساسكس، وويست ميدلاندز لمحاولة التقاط علامات لأي ضعف إدراكي خفيف، حيث يبدأ الناس في نسيان الأسماء، ويواجهون صعوبة في التخطيط أو تنظيم الأشياء، أو يصابون بالتشتت بسهولة.