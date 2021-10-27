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آلاف الموظفين الحكوميين يغادرون وظائفهم.. تعرف على السبب

آلاف الموظفين الحكوميين يغادرون وظائفهم.. تعرف على السبب
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تواصل- فريق التحرير:

غادر آلاف الموظفين الحكوميين وظائفهم في الربع الثاني من العام الجاري، حيث ترك 3903 موظف أماكن عملهم، بمتوسط يومي نحو 65 موظفاً.

وفي نفس الفترة، تم تعيين نحو 1312 موظفاً ، بما يعني أن المغادرين ثلاثة أضعاف المعينين الجدد، فيما كان التقاعد وراء خروج نحو 37 % من الموظفين السعوديين البالغ عددهم 3697 موظفا ممن غادروا العمل خلال فترة المقارنة، بحسب صحيفة “الوطن”.

ووفقًا لتحليل نشرته الصحيفة، استنادا لبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمرصد الوطني للعمل، فإن عدد الموظفين الذين تركوا العمل في القطاع الحكومي بحسب الجنس والجنسية يشير إلى مغادرة 3697 سعوديا وسعودية القطاع بينهم ذكور2856 وإناث 841، وفي المقابل بلغ عدد الأجانب الذين خرجوا من القطاع 206 بينهم 106 ذكور و100 من الإناث.

ويظهر التوزيع النسبي للموظفين السعوديين الخارجين حسب أسباب ترك العمل في القطاع الحكومي- لا يشمل الموظفين في القطاعات الأمنية والعسكرية- أن 37.73 % غادروا بسبب التقاعد وبسبب التقاعد المبكر 25.45 % وإنهاء خدمة لنقله لنظام آخر 15.23 % واستقالة 8.28 %.

 

 

 

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