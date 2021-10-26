مكة.. القبض على مواطن قام بنقل 15 مخالفاً يمنياً على «طريق الساحل»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن القوة الخاصة لأمن الطرق ألقت القبض على مواطن لقيامه بنقل 15 مخالفاً لنظام أمن الحدود على طريق الساحل.

وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لنقله (15) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق الساحل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.