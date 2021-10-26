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جورج قرداحي يتصدر الترند في المملكة.. «عندما يفضح لسانك مافي قلبك»

جورج قرداحي يتصدر الترند في المملكة.. «عندما يفضح لسانك مافي قلبك»
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تواصل- فريق التحرير:

تصدر وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ترند موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، في المملكة، إثر تصريحات – مثيرة للجدل- أطلقها مؤخرًا في قناة “الجزيرة أونلاين”، بشأن الحرب في اليمن.

واعتبر مغردون أن تصريحات “قرداحي” جاءت فاضحة لما في نفسه، بانحيازه لمليشيا الحوثي وتجاهله المجازر والحصار التي تفرضها هذه المليشيات على الأهالي وما تمارسه من أفعال وحشية، وتعريض اليمن لأزمة طاحنة على كل المستويات.

هاشتاق #جورج_قرداحي شارك فيه عشرات الآلاف من المغردين، سواء على مستوى النشطاء أو السياسيين والإعلاميين، موجهين انتقادات حادة للإعلامي الذي تم تصعيده وزيرًا للإعلام في لبنان مؤخرًا، والذي عبرت تصريحاته عن قصور رؤيته للمشهد اليمني.

الحكومة تتبرأ من تصريحاته

لكن وبعد أن تبرأت الحكومة اللبنانية، على لسان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، من تصريحات جورج قرداحي، خرج الأخير محاولًا تجميل موقفه وشرح ما جاء على لسانه بطريقة أشبه بالإعتذار.

وقال رئيس الوزراء اللبناني في بيان له، إن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة.

وتابع البيان :” أما بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق  بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف :” إن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح”.

فضحه لسانه

وخلال لقاء قرداحي  رد على سؤال: “هل تتمنون حصول انقلاب عسكري في لبنان؟”، فقال: “يا ريت”، مطالباً بانقلاب عسكري مؤقت، لمدة 5 سنوات لتنظيم الأمور والدفاع عن حقوق الناس.

واعتبر قرداحي، أنّ مليشيا الحوثي يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، زاعمًا أنّ “الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف”.

تراجع وتوضيح

وفي أول تعليق له بعد الضجة التي حدثت، نشر عدة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها :” منذ صباح اليوم ، وبعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية ، وبعض المواقع الالكترونية تتداول مقطعاً من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة اونلاين ، في برنامج برلمان الشباب، وورد فيها كلام لي عن حرب اليمن”.

وأضاف :” وقد ركزت هذه الوسائل الاعلامية على ما قلته بشأن الحوثيين ودفاعهم عن أنفسهم في وجه العدوان الخارجي ، لذلك اود ان أوضح ما يلي :

أولًا ، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر أغسطس الماضي .. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي .

ثانياً، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال ، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء.

ثالثاً ، ان الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة ، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام .

رابعاً ، ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حرباً عبثية يجب أن تتوقف ، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.

خامساً، عسى ان يكون كلامي ، والضجة التي أثيرت حوله ، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من السعودية والإمارات”.

ونستعرض لكم بعض التغريدات التي شاركت في الهاشتاق:

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