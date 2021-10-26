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أقعدته السمنة 6 سنوات .. «منصور الشرارى» يبدأ حياته ويستعد للمشي

أقعدته السمنة 6 سنوات .. «منصور الشرارى» يبدأ حياته ويستعد للمشي
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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي المواطن ” منصور الشراري”، وهو يمشي على قدميه، بعد أن أقعدته السمنة مدة 6 سنوات.

ويظهر الفيديو دعم الأطباء لـ” الشراري”، حيث تم إيقافه من على الكرسي المتحرك، واستعداده للحياة الطبيعية مجددا، عبر ممارسة المشي، لعدة خطوات.

وتفاعل رواد تويتر مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم :” ما شاء الله وبإذن الله ينزل الوزن الزايد بسهولة وراح تتغير نفسيته للأحسن، ويتغير شكله ويطلع أجمل ويحب نفسه ويدمن الحياة الصحية والرشاقة”.

يذكر أن منصور الشراري كان قد تم نقله إلى المستشفى الجامعي في الرياض، في يوليو الماضي لعلاجه من السمنة المفرطة، حيث تجاوز وزنه، 500 كيلو جرام.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    علي

    يعني لازم صحف ومناشدات عشان يعالجون والله حرام 17 سنه كل هالوزن انشاء الله بلحقون عليه قبل زيادة أكثر المسكين وش ذنبه .

  2. ٢
    أحمد

    أتذكر الي رفعوه بونش من غرفته الاسعاف ونقله للمستشفى اتمني سرعه تدخل وزير الصحه وبعدين كيف جهاز عطلان لأشهر

  3. ١
    nasios

    للأسف المواطن محروم من خدمات وزارة الصحه والفشل فيها يشمل جميع مستشفيات ومستوصفات المملكه بشكل عام وشامل ونتمنى وقفه صارمه من الملك سلمان بهذا الشأن