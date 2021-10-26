الحوثي ينقلب على مؤيديه ويضع قيادات رهن الإقامة الجبرية.. ماذا يحدث؟

تواصل- فريق التحرير:

انقلبت مليشيا الحوثي على داعميها وقررت وضع قيادات حزب المؤتمر الشعبي وبرلمانيين، تحت الإقامة الجبرية.

وكشفت مصادر لصحيفة عكاظ وصفتها بالـ”موثوقة”، أن مليشيا الحوثي احتجزت عدداً من هذه القيادات رهن الإقامة الجبرية، خشية فرارهم إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت المصادر، أن المليشيا تمارس ضغوطا كبيرة على قيادات حزب المؤتمر وبرلمانيين موالين له، أبرزهم أحمد سيف حاشد، وتتجسس على اتصالاتهم ومراسلاتهم عبر شبكات الاتصالات.

فيما اعترف البرلماني الموالي للحوثي أحمد سيف حاشد، في تغريدات على حسابه في موقع التغريدات القصيرة ” تويتر”، بأنه يعيش تحت الإقامة الجبرية.

وأشار إلى أنه طلب من الحوثيين السماح له منذ 3 سنوات بممارسة حقه في الانتقال داخل المحافظات اليمنية، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وكتب على حسابه: “إن بقائي في صنعاء لا يعني مصادرة حقي في السفر إلى خارج سيطرة المليشيا، وسبق أن طلبت ممارسة هذا الحق قبل 3 سنوات ولم تتم الموافقة على طلبي وما زلت متمسكا بحقي، وأطالب به كمواطن ونائب كونه حقا دستوريا وقانونيا وإنسانيا لا أتنازل عنه”.