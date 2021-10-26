الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الحوثي ينقلب على مؤيديه ويضع قيادات رهن الإقامة الجبرية.. ماذا يحدث؟

الحوثي ينقلب على مؤيديه ويضع قيادات رهن الإقامة الجبرية.. ماذا يحدث؟
0

تواصل- فريق التحرير:

انقلبت مليشيا الحوثي على داعميها وقررت وضع قيادات حزب المؤتمر الشعبي وبرلمانيين، تحت الإقامة الجبرية.

وكشفت مصادر لصحيفة عكاظ وصفتها بالـ”موثوقة”، أن مليشيا الحوثي احتجزت عدداً من هذه القيادات رهن الإقامة الجبرية، خشية فرارهم إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت المصادر، أن المليشيا تمارس ضغوطا كبيرة على قيادات حزب المؤتمر وبرلمانيين موالين له، أبرزهم أحمد سيف حاشد، وتتجسس على اتصالاتهم ومراسلاتهم عبر شبكات الاتصالات.

فيما اعترف البرلماني الموالي للحوثي أحمد سيف حاشد، في تغريدات على حسابه في موقع التغريدات القصيرة ” تويتر”، بأنه يعيش تحت الإقامة الجبرية.

وأشار إلى أنه طلب من الحوثيين السماح له منذ 3 سنوات بممارسة حقه في الانتقال داخل المحافظات اليمنية، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وكتب على حسابه: “إن بقائي في صنعاء لا يعني مصادرة حقي في السفر إلى خارج سيطرة المليشيا، وسبق أن طلبت ممارسة هذا الحق قبل 3 سنوات ولم تتم الموافقة على طلبي وما زلت متمسكا بحقي، وأطالب به كمواطن ونائب كونه حقا دستوريا وقانونيا وإنسانيا لا أتنازل عنه”.

مواد ذات صلة

الحكومة اللبنانية تتبرأ من تصريحات «جورج قرداحي»: حريصون على العلاقات مع المملكة

الحكومة اللبنانية تتبرأ من تصريحات «جورج قرداحي»: حريصون على العلاقات مع المملكة

«التحالف»: مقتل 105 من عناصر مليشيا الحوثي وتدمير 13 آلة عسكرية

«التحالف»: مقتل 105 من عناصر مليشيا الحوثي وتدمير 13 آلة عسكرية

«إبراهيم ساجد» 6 سنوات من التعذيب على أيدي مليشيا الحوثي تنتهي بإعدامه.. تعرف على قصته

«إبراهيم ساجد» 6 سنوات من التعذيب على أيدي مليشيا الحوثي تنتهي بإعدامه.. تعرف على قصته

التحالف: تدمير زورق حوثي في جزيرة كمران تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك

التحالف: تدمير زورق حوثي في جزيرة كمران تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>