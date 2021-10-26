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مشاهد مروعة.. سيدة أردنية تدهس عددا من المواطنين  داخل سوق شعبي  

مشاهد مروعة.. سيدة أردنية تدهس عددا من المواطنين  داخل سوق شعبي  
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تواصل- فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ،مشاهد مروعة لسيدة أردنية، قامت بدهس عدد من المواطنين، في أحد الأسواق الأردنية.

وبحسب ما تم تداوله، فقد فقدت السيدة سيطرتها على سيارتها، التي كانت تقودها أثنا اجتيازها سوق المفرق شمال العاصمة الأردنية.

وفي التفاصيل، فقد أسفرت عملية الدهس عن إصابة عدد من المواطنين، الذين تصادف وجودهم بالسوق، أثناء فقدان السيدة السيطرة على مركبتها.

وأفاد مصدر أمني أنه تم إصابة مواطن وتم نقله لمستشفى الملك طلال، منوها أن عملية اقتحام المركبة للسوق، تسبب في هلع وفزع بين المواطنين في الشارع.

 

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