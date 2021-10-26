إطلاق سراح رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك وعودته إلى منزله

تواصل- فريق التحرير:

أكدت قناتي “العربية” و”الحدث”، ليل اليوم الثلاثاء، على إطلاق سراح رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك، وعودته إلى منزله في كافوري، وتعزيز الحراسة العسكرية على المنزل.

فيما أشارت صحيفة “السوداني” إلى “انتشار عسكري كثيف حول منزل رئيس الوزراء حمدوك بعد إطلاق سراحه”.

ومن جهة أخرى، قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان: “سنعمل معا من أجل بناء السودان”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي “كان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني”.

وتابع “القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين”.

وقال: “أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان، والقوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة “سوار الذهب، وإن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا”.

وتابع: “ناقشنا مع المبعوث الأميركي سبل حل الأزمة مع القوى السياسية، وناقشت مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة”.