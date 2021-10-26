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مفتي المملكة: منصة «إحسان» مُحكمة الهدف وتحقق رغبات المتبرعين

مفتي المملكة: منصة «إحسان» مُحكمة الهدف وتحقق رغبات المتبرعين
سماحة المفتي
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بما تقوم به المنصة الوطنية للعمل الخيري “احسان” في مجال العمل الخيري ودعم المشاريع الخيرية واستدامتها.

وثمن مفتي المملكة، خلال استقباله الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس عبدالعزيز الحمادي، جهود العاملين في هذه المنصة التي تعد محكمة الهدف وتخدم رغبات المتبرعين.

في سياق متصل، استعرض الحمادي الأعمال والبرامج التي أطلقتها منصة “احسان” وفق أحدث التقنيات لتكون مستقبلاً جديداً لدعم العمل الخيري بأحدث الأساليب.

هذا والتقى نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية، المشرف العام على مكتب المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، وبحث معه الشراكة بين المنصة والرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء.

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