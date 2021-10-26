استشاري: 3 معلومات مهمة تختص بألم «مسالك الأطفال».. تستدعي استشارة الطبيب فوراً

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أوضح د.سعد الرشيدي طبيب استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية و أمراض الذكورة والعقم، بمستشفى الملك خالد بالخرج، بعض المعلومات المتعلقة بمسالك الأطفال.

وقال الرشيدي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن ألم الخصية لدى الأطفال يستدعي مراجعة الطوارئ بأسرع وقت ممكن، مضيفاً أن الإمساك له علاقة بمشاكل التبول.

وأشار الرشيدي إلى ثلاث معلومات تختص بمسالك الأطفال كما يلي:

١) أي ألم بالخصية راجع الطوارئ بأسرع وقت .

٢) الإمساك له علاقة شديدة بمشاكل التبول.

٣) المضادات الحيوية الوقائية (تحت إشراف المختص) آمنه جدًا ومفيدة.