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الصحة: الكشف عن 18 مرضًا في الفحص المبكر لحديثي الولادة

الصحة: الكشف عن 18 مرضًا في الفحص المبكر لحديثي الولادة
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية فحص حديثي الولادة للحد من الإعاقة وخفض معدلات الوفيات.

وأعلنت الوزارة أنه يتم الكشف عن 18 مرضًا في فحص حديثي الولادة مما يزيد الاطمئنان على صحة أطفالنا بإذن الله.

وتسعى وزارة الصحة من خلال هذا الفحص للوصول لمجتمع يسعد أطفاله بالصحة، من خلال تعزيز البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة وذلك لخفض معدلات المراضة والإعاقة والوفيات.

ويهدف الفحص المبكر لحديثي الولادة لخفض معدلات المراضة والإعاقة والوفيات الناتجة عن الأمراض الوراثية (أمراض التمثيل الغذائي وأمراض الغدد الصماء المشمولة بالبرنامج).

للتعرف أكثر على برنامج الفحص المبكر اضغطهنا:

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