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وجبت علىّ الزكاة..هل يجوز أن أعطيها للدائن مباشرة لقضاء دَيْن المَدين؟ الخثلان يجيب

وجبت علىّ الزكاة..هل يجوز أن أعطيها للدائن مباشرة لقضاء دَيْن المَدين؟ الخثلان يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

مصارف الزكاة معروفة ومحددة كما حددها وفرضها الله تعالى في القرآن، منها قضاء الدين عن المدينين، كما جاء في الآية الكريمة ” والغارمين”.

لكن إذا جاز أن تدفع الزكاة لأحد المدينين كأحد مصارف الزكاة المنصوص عليهم في الآية، فهل يجوز أن تدفع الزكاة لدائنه مباشرة؟.

وفي سؤال أجاب عنه الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام ” هل يجوز إعطاء الزكاة للدائن مباشرة لسداد الدين أم لابد من تسليمها للمدين؟ وأيهما أفضل؟”.

وأجاب الشيخ الخثلان أن ذلك جائز، لأن المقصود هو قضاء دين المدين.

كما نوّه الشيخ الخثلان أنه ينبغي أن يكون المدين معروفاً بحسن التصرف وعدم الإسراف، أما إذا كان غير ذلك، فالأفضل أن تعطى للدائن مباشرة، حيث لا يقع تبديد أو تضييع لمال الزكاة.

 

 

 

 

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