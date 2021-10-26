التزموا بتعليمات الدفاع المدني.. أمطار من الأربعاء وحتى الجمعة على هذه المناطق

تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له بهطول أمطار على بعض المناطق بالمملكة تبدأ من غد الأربعاء وتستمر حتى الجمعة.

من جانبها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، مستندة إلى تقرير الأرصاد.

ووفقًا للأرصاد فإنه يتوقع -بمشيئة الله- سقوط أمطار على أجزاء من مناطق المملكة يومي الأربعاء والخميس وهي (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير أن هطول الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتابع تقرير الأرصاد: فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنورة ، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، المنطقة الشرقية) يومي الخميس والجمعة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة .

فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة.