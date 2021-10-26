«محطة تلفريك وسلالم مريحة».. 34 مليون ريال لتطوير «متحفي الوحي والهجرة» بمكة

تواصل- فريق التحرير:

وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس . محمد بن عبدالله القويحص، عقدين إضافيين لتطوير المركزين الحضاريين والثقافيين( متحف “الوحي في جبل النور” ومتحف “الهجرة في جبل ثور” بمكة المكرمة) ، وذلك بمبلغٍ إجمالي ٣٤.٦٢١.٨٤٠ ريالا.

وبحسب ما نشرته أمانة العاصمة المقدسة، فإن العقدين يهدفان إلى تطوير المركزين الحضاريين المزمع إنشاؤهما خلال الفترة القادمة وإضافة مساحة إجمالية للموقعين تتجاوز الـ 113 ألف مترٍ مربع.

كما سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير مساحة الخدمات والمناطق التجارية ومواقع الاستراحات ومواقف السيارات والتوسع في طريق المشاة على طول المسار.

وحول حطة التطوير أوضحت الأمانة أن المتجه للغار بما فيها خدمات نقاط التوقف للاستراحة ودورات المياه أيضا، يشمل إنشاء محطة تلفريك للوصول إلى قمة الجبل لتسهيل وصول الزوار لإقرب نقطة للغار وعمل سلالم مريحة.