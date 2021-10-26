«مكافحة المخدرات»: هذه الأعراض تظهر على متعاطى «الشبو»

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تعد المواد المخدرة بكافة أنواعها خطر يهدد ليس حياة الشخص المتعاطي فقط، ولكن تهدد سلامة من حوله أيضًا، وفي إطار الخدمات التثقيفية التي تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ألقت الضوء على مخدر الشبو لتعريف الناس به وبالعلامات التي تظهر على متعاطيه.

وفي حساب “مكافحة المخدرات” على “تويتر” حذرت من مخدر الشبو أو ما يعرف أيضًا بـ”الكريستال ميث”.

وقالت أن “الشبو”، هو مادة كيميائية له مفعول قوي وسريع على الجهاز العصبي المركزي (العقل)، وتعتبر هذه المادة قوية وسريعة في تأثيرها وظهور أعراض متعاطيها، مثل: هلوسة سمعية وبصرية قوية تجعله أقرب إلى الذهول والانفصال عن الواقع.

وكشفت “مكافحة المخدرات” عن أضرار وآثار هذا المخدر، فقالت إنه يدمر خلايا المخ وجهاز المناعة، السلوك العدواني، عدم القدرة على إصدار الأحكام، السكتة القلبية، الهلاوس السمعية.

وأشارت اللجنة إلى أن مخدر الشبو له عدة مسميات منها ( الآيس- الزجاج- الطبشور).