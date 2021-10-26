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محطات الوقود الإيرانية خارج الخدمة.. تعرف على السبب؟ (فيديو)

محطات الوقود الإيرانية خارج الخدمة.. تعرف على السبب؟ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقفت محطات الوقود الإيرانية عن خدماتها، بسبب تعرض نظام توزيع الوقود في عموم إيران إلى هجوم سيبراني.

وتم تداول مقاطع فيديو تكشف توقف السيارات أمام المحطات، لأجل تزويدها بالوقود، والتي تفاجأت بتوقف الخدمة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت عن توقف توزيع البنزين في جميع محطات الوقود في البلاد.

وذكرت وكالة “إيسنا” أن سبب ذلك يعود لما وصفته بخلل في نظام الوقود الذكي.

كما نقلت عن رئيس جمعية مالكي محطات الوقود أن نظام محطات الوقود الذكي في إيران تعرض إلى هجوم سيبراني.

ونوهت الوكالة أن الهجوم الإلكتروني نفذه عملاء أجانب، ما أدى إلى تشكيل طوابير طويلة من الناس أمام محطات الوقود.

فيما نقلت وكالة أنباء “تسنيم” أن المسوحات الميدانية والتقارير العامة أشارت إلى وجود مشاكل فنية في نظام الوقود.

 

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