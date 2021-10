اكتشاف جديد.. تعرف على السبب الرئيسي في زيادة حجم «الكرش»

تواصل- فريق التحرير:

يعاني كثيرون من زيادة حجم “الكرش” نتيجة تراكم دهون في منطقة البطن، أو عادات غذائية خاطئة ولا يتبعها حمية رياضية.

يبحث البعض عن طريق سهلة للتخلص من هذا “الشئ” المزعج اجتماعيًا والمضر صحيًا، فيحتار ما بين ريجيم وحرمان من أطعمة يشتهيها وما بين ممارسة رياضات مرهقة.

وتوصلت دراسة حديثة إلى اكتشاف السبب الرئيسي في ظهور “الكرش”، هو هرمون الغريلين، المسؤول عن إرسال إشارات الشعور بالجوع إلى المخ.

وأوضح تقرير نشره موقع Eat This Not That نقلًا عن دورية Clinical Endocrinology & Metabolism، كيفية إرسال الإشارات إلى المخ بالطريقة الصحيحة بهدف إنقاص الوزن.

وأجرى الباحثون الدراسة على ما يقرب من 300 مشارك متطوع، كان يتم تصنيفهم كأشخاص يعانون السمنة وفقًا لقياسات مؤشر كتلة الجسم.

وخلصت الدراسة إلى أن المشاركين، الذين يعانون من السمنة، كانت لديهم مستويات هرمون غريلين منخفضة أثناء الصيام مقارنة بتلك الموجودة في أجسام الأشخاص أصحاب الوزن الطبيعي، وهو أمر شائع بين أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن.

وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض هرمون غريلين، مرتبط كذلك بارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الدهون في البطن، فضلاً عن ارتفاع نسبة الدهون في الجسم بشكل عام ومخاطر الإصابة بداء السكري.