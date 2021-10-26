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في قبضة الأمن.. 11 من الجناة تورطوا في مشاجرة ودهس عمد وسطو مسلح

في قبضة الأمن.. 11 من الجناة تورطوا في مشاجرة ودهس عمد وسطو مسلح
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام، اليوم الثلاثاء، تفاصيل وملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها بمختلف مناطق المملكة.
وفي التفاصيل، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على خمسة مواطنين قاموا بمشاجرة جماعية في طريق عام نتيجة خلاف بينهم وقيام أحدهم بدهس “متعمد” لأحد أطراف المشاجرة.
وفي عسير تم ضبط شخصين تورطا بإتلاف جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.
وفي المدينة، تم إيقاف ستة مواطنين تورطوا بالسطو على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي، وضبط مقيم تورط بسرقة مبلغ “45.000” ريال من خزنة أحد المحال التجارية.
وفي الرياض تم ضبط مواطن ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري وإطلاق النار في الهواء وتوثيق ذلك ونشره.

 

 

 

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